American et Delta augmentent à leur tour les prix des bagages enregistrés

American et Delta Air Lines ont revu leur grille tarifaire pour les bagages enregistrés sur les vols domestiques et régionaux. Les deux transporteurs ont augmenté la charge de 5 dollars, le 21 septembre 2018. Ainsi, les passagers doivent désormais débourser 30 dollars au lieu de 25 pour mettre une valise en soute. Le tarif pour le second sac est passé de 35 à 40 dollars.Les deux entreprises ne sont pas les premières compagnies nord-américaines à revoir les prix des bagages enregistrés sur les dessertes régionales à la hausse. Les canadiennes Air Canada et WestJet ou encore la low-cost américaine Jetblue et United Airlines ont successivement pris des mesures similaires ces dernières semaines.