United a également augmenté les tarifs des bagages enregistrés

"continuer à investir dans l'expérience client globale"

Après les canadiennes Air Canada et WestJet ou encore la low-cost américaine Jetblue , United Airlines est la nouvelle compagnie nord-américaine à modifier la grille tarifaire de ses bagages enregistrés pour les vols domestiques ainsi que ceux à destination du Canada, du Mexique, d'Amérique centrale et des Caraïbes.Elle a augmenté les frais de 5 dollars. Ainsi, il faut désormais débourser 30 dollars pour mettre un sac en soute et 40 dollars pour le second. Ces nouveaux tarifs sont appliqués sur les billets achetés après le 31 août.Les membres du programme de fidélisation de la compagnie bénéficient toujours des avantages bagages liés à leur statut.United Airlines a indiqué avoir augmenté la charge appliquée aux valises enregistrées afin de pouvoir