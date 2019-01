Clap de fin pour Joon

pas tout à fait low-cost, et pas tout à fait une compagnie traditionnelle"

"grâce au dialogue qui a pu s'instaurer avec notre nouveau PDG Ben SMITH, nous avons obtenu que cette compagnie qui menaçait notre métier cesse son activité"

"La signature de cet accord représente pour nous l'aboutissement d'une longue lutte contre Joon et l'obtention de mesures pour les PNC qui sont nécessaires à notre qualité de vie"

"Malgré les impacts incontestablement positifs de Joon, notamment le travail remarquable des équipes Joon qui ont lancé et fait vivre la compagnie, la marque a dès le début été difficilement comprise par les clients, par les salariés, par les marchés, par les investisseurs"

"La multiplicité des marques a créé de la complexité et a malheureusement affaibli la puissance de la marque Air France. L'intégration de Joon au sein d’Air France devrait apporter de nombreux avantages, notamment l'harmonisation de la flotte, des produits, de la marque"

La piste de réflexion de Benjamin Smith est devenue une décision concrète. Joon va être clouée au sol... et, cela avec le consentement des syndicats.Selon la Tribune , la direction vient de signer un accord actant la fermeture du jeune transporteur avec les représentants des salariés. Il prévoit que Joon intègre Air France dans le cadre d'une fusion-absorption.Les hôtesses et stewards – seuls salariés de la compagnie hybride, les pilotes et la maintenance dépendant d'Air France – vont rejoindre la maison-mère. Ainsi, les PNC bénéficieront des conditions de travail plus avantageuses des salariés embauchés par Air France. Ils profiteront entre autres d'une rémunération plus importante. En revanche, leur évolution de carrière sera moins rapide.Benjamin Smith s'interrogeait sur l'avenir de cette compagnie hybride depuis son arrivée au sein du groupe franco-néerlandais . Bien qu'elle soit rentable, il avait des doutes sur son positionnement flou ", et souhaitant simplifier l'offre du groupe.Et il n'était pas le seul à être dubitatif face à Joon. Le business model de la compagnie avait aussi laissé plusieurs acteurs de l'aérien perplexes lors de son lancement en décembre 2017 ... aussi bien parmi la concurrence que chez KLM. L'intersyndicale PNC SNPNC et UNSA PNC qui dénonçait les conditions de travail difficiles et la rémunération moins importante des hôtesses et stewards de Joon depuis plusieurs mois, se félicite de la décision de la nouvelle direction. Elle explique dans un communiquéet ajouteAir France a expliqué sa décision de stopper les opérations de la jeune entreprise dans un communiqué ce jeudi après-midi. La direction ajoutePar ailleurs, le transporteur précise queactuellement vendus ou à la vente seront