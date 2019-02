Grève Belgique : Brussels Airlines annule tous ses vols du 13 février (mise à jour)

"Sur base des informations supplémentaires reçues récemment concernant l’ampleur probable de la grève nationale du 13 février, Brussels Airlines considère actuellement que les opérations à l’aéroport de Bruxelles seront probablement impactées sévèrement suite aux actions industrielles de différentes parties prenantes de l'aéroport. Brussels Airlines a décidé de supprimer les 72 vols restants qui étaient planifiés à l'origine ce même jour, et supprime ainsi son programme entier de 222 vols".

Les avions deseront cloués au sol ce mercredi. Après plusieurs vagues d'annulations , la compagnie belge a décidé de supprimer tous ses vols.Dans un communiqué, le transporteur explique queCette mesure va impacter plus de 16 000 passagers.Avec la suppression proactive de son programme de vols du 13 février, Brussels Airlines offre à ses clients la possibilité d’adapter leurs itinéraires de voyage à l’avance afin de minimiser au maximum le niveau de perturbation généré par la grève nationale.Les voyageurs dont le vol a été annulé et qui ne souhaitent plus voyager le 13 février peuvent se faire rembourser intégralement leur billet.Pour les changements de réservations, la compagnie aérienne invite les passagers à contacter leur agence de voyage ou Brussels Airlines via:- Le service clientèle de Brussels Airlines au +32 2 723 23 62- Facebook ou TwitterLe mouvement social organisé par 3 syndicats belges (CSC, FGTB et CGSLB) sera suivi entre autres par leset lesde plusieurs aéroports.La compagniea pour sa part décidé de dérouter ses dessertes belges vers les plates-formes de Lille, d'Orly, de Maastricht, d'Eindhoven ou d'Amsterdam pendant la grève.Face à l'ampleur du mouvement, il est conseillé aux voyageurs d'affaires qui se rendent en Belgique le 13 février 2019, de prendre contact avec leur compagnie aérienne pour obtenir de plus amples informations relatives au statut de leur vol.Les voyageurs d'affaires ont tout intérêt à éviter les déplacements professionnels en Belgique le 13 février 2019. En effet, le secteur aérien n'est pas le seul à répondre à l'appel des organisations syndicales. Le transport ferroviaire sera également perturbé. Toutefois, la SNCB va mettre en place un service minimum comme le prévoit la loi.