L'aéroport de Marseille sera relié à Moscou en juin

Aeroflot proposera bien 5 vols par semaine entre l'aéroport de Marseille et celui de Moscou Cheremetievo à partir du 1er juin 2019. Toutefois, la compagnie a légèrement modifié les horaires présentés dans les GDS début décembre.L'avion s'envolera de Russie à 8h35 tous les jours sauf les mardi et jeudi pour se poser sur le tarmac phocéen à 11h50. Il quittera ensuite Marseille à 12h45 les lundi, samedi et dimanche, et à 12h55 les mercredi et vendredi. L'appareil atterrira respectivement à 17h40 et à 17h50.A Moscou Cheremetievo, les passagers pourront profiter des correspondances offertes par Aeroflot, parmi lesquelles Saint-Pétersbourg, Delhi, Séoul, Pékin ou Shanghai.L'ouverture de cette ligne est l'un des éléments prévus dans l' accord signé entre les autorités et les compagnies russes et françaises en octobre dernier. Le transporteur compte également se poser à Orly lors du programme estival 2019.