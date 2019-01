Aeroflot va mettre le cap sur Orly

Selon les dernières mises à jour des GDS, Aeroflot va ouvrir une ligne Moscou Sheremetyevo – Paris Orly lors du programme d'été 2019. Cette liaison sera assurée quotidiennement.Son avion décollera ainsi de l'aéroport russe à 11h00 tous les jours et se posera à Paris Orly à 14h00 (heure locale). L'appareil quittera la plate-forme du sud de la capitale à 15h30 pour un atterrissage à Moscou à 20h05.La desserte d'Orly ne sera pas la seule nouveauté française de la compagnie russe cet été. Elle a également prévu de relier son hub à Marseille avec 5 vols hebdomadaires . Cette hausse de l'offre est le fruit de l' accord signé entre les autorités et les compagnies russes et françaises en octobre dernier.