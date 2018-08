L'intersyndicale fait du patriotisme économique

Des noms circulent et si Benjamin Smith , canadien, semble tenir la corde, d'autres options circulent comme celle de Thierry Antinori (Français...) ; Il y a eu également la candidature supposée du patron de KLM, Pieter Elbers Dans un tract publié tôt ce jeudi matin, en image ci dessous, l'intersyndicale critique d'avance: un étranger ne sera pas toléré à la tête d'AF - oubliant au passage que c'est un patron de groupe, groupe franco-néerlandais, qui est recherché. Et après avoir réclamé un interlocuteur à corps et à cri, estime qu'une nomination un 16 août serait faite "en catimini". Le tout après avoir menacé à nouveau la direction de grèves "à la rentrée". Une ambiance qui donne certainement hâte au futur patron... Le tweet du patron de NVLT (Syndicat Néerlandais des Techniciens d’Aéronautique) ne laisse d'ailleurs aucun doute.