La Grand Hôtel Dinard va fermer pour s'offrir un lifting

"profond bleu Dinard et au vert mystérieux de la forêt de Brocéliande"

"Alexandre Danan entend offrir une relecture et une appropriation du vocabulaire des matières et des couleurs de cette destination mythique où élégance et authenticité se côtoient, au service d’une clientèle exigeante et amoureuse du luxe discret du groupe Barrière".

Après les Hôtels Barrière Le Majestic et Le Gray d’Albion Cannes , Le Royal et L’Hermitage La Baule Le Fouquet’s Paris , L’Hôtel du Golf et Le Normandy Deauville , le groupe Barrière va offrir un coup de jeune au Grand Hôtel Dinard. L'établissement 5 étoiles, édifié en 1858, fermera ses portes le 5 novembre 2018 pour entamer sa transformation.Du lobby aux bar et restaurant, des chambres aux suites, de l’espace fitness aux salons de réception, la totalité de l'hôtel sera repensée et rajeunie par le décorateur Alexandre Danan. Un Spa Diane Barrière sera également créé.Par ailleurs, le rouge velouté laissera place au. Les tons sablés vont côtoyer les couleurs océanes. Les tapis et moquettes suivront une gamme chromatique dérivée de la Tapisserie de Bayeux.Le communiqué ajouteLa réouverture du Grand Hôtel Dinard au public est prévue pour le printemps 2019.