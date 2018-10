Le DRH d'Air France quittera ses fonctions le 12 octobre

"Patrice Tizon, directeur des relations sociales d’Air France, sera nommé le 12 octobre 2018 directeur général adjoint-ressources humaines par intérim".

Les négociations entre le nouveau patron d'Air France-KLM Benjamin Smith et l'intersyndicale de la compagnie française débutent en faisant table rase du passé. L'entreprise a confirmé, ce 1er octobre, le départ de son directeur général adjoint chargé des ressources humaines, Gilles Gateau. Le cadre cessera ses fonctions le 12 octobre prochain.Un communiqué interne de l'entreprise indique queOltion Carkaxhija, VP Corporate Planning du Groupe, ex d'AirCanada, sera chargé de piloter les négociations en cours avec les syndicats, en collaboration avec la DRH.Cette annonce intervient quelques jours après la démission de Franck Terner . Les deux hommes avaient des relations très tendues avec les syndicats.Gilles Gateau occupait le poste de Directeur Général Adjoint Ressources humaines et Politique sociale d’Air France depuis novembre 2015.