Les robots hôteliers se multiplient dans les couloirs

Nous sommes très satisfaits du développement réalisé qui nous permet aujourd'hui de réduire le fossé qui sépare les attentes d'un voyageur et la réponse que nous pouvons lui fournir. Pour Alibaba A.I Labs, la prochaine étape est ainsi le développement des smart hotels. Cela permettra notamment de renforcer l'efficacité du service dans le secteur de l'hôtellerie grâce à nos solutions d'intelligence artificielle

Les robots sont l'assistant ultime pour les voyageurs qui veulent tout avoir, tout de suite, en un claquement de doigt

C'est au compte-goutte que des expérimentations avaient déjà été lancées dans les aéroports ou même à l'hôtel mais jusqu'ici les hôteliers étaient assez peu partants, certains craignant même une déshumanisation du service Alibaba A.I. Labs, le bras armé d'Alibaba dans l'intelligence artificielle, compte bien éliminer les doutes et relever les enjeux de cette industrie de pointe. A cet effet, le laboratoire a annoncé lors de l'événement The Cloud Conference, qui se déroule du 19 au 22 septembre à Hangzhou, le lancement en octobre prochain de robots dédiés au monde de l'hôtellerie.Du service des repas à la livraison du linge propre, les robots vont pouvoir tout faire. Les voyageurs pourront discuter avec leurs serviteurs mécaniques par la voix, le toucher et la gestuelle. Pour formuler leurs réponses et prendre les décisions appropriées ces derniers s'appuieront sur la plateforme AliGenie qui sert de base aux solutions d'interaction vocale d'Alibaba A.I. Labs.", explique Lijuan Chen, General Manager d'Alibaba A.I. Labs, "".La technologie qui permet le fonctionnement des robot de service du laboratoire combine un châssis en aluminium à de multiples capteurs et du calcul en parallèle pour des réponse précises et rapides. Ils embarquent également une carte sémantique, un système de navigation autonome pour identifier les obstacles, des modules de communication pour commander les ascenseurs et une solution d'identification basée sur la reconnaissance faciale.Les robots mesurent moins d'un mètre et peuvent se déplacer à la vitesse d'un mètre par seconde. Après un essai réussi dans le monde de l'hôtellerie Alibaba compte déployer ces solutions dans d'autres secteurs comme les hôpitaux, la restauration ou les environnements de bureaux.D'après l'International Federation of Robotics, le marché mondial pour les robots de service est attendu en hausse de 20% à 25% entre 2018 et 2020 pour un volume d'affaires BtoB qui devrait représenter 27 milliards de $ sur cette période.Dans la continuité de la présentation de ses robots, Alibaba A.I. a également annoncé Tmall Genie Auto, qui vient enrichir l'écosystème Tmall Genie dans le domaine de la smart mobilité. Tmall Genie est l'assistant vocale intelligent le plus populaire en chine avec plus de 5 millions d'unités écoulées depuis son lancement en 2017. Il se classe troisième dans le monde.A propos d'Alibaba A.I. LabsAlibaba A.I. Labs, le bras armé d'Alibaba dans l'intelligence artificielle, dédie son travail à l'exploration des nouvelles possibilités d'interaction entre les hommes et les ordinateurs. Ce département de R&D interne se concentre sur le développement d'applications IA innovantes à travers tout l'écosystème commercial d'Alibaba et sur la fourniture de solutions d'intelligence artificielle aux partenaires et clients du groupe. Grâce à une équipe de renommée mondiale, Alibaba A.I. Labs se focalise aussi bien sur la recherche théorique que sur la commercialisation de produits dans des domaines variés comme reconnaissance vocale, l'interprétation du langage naturel, l'identification de l'empreinte vocale, le deep learning et la vision des ordinateurs. Le laboratoire commercialise également des produits pour le grand public comme Tmall Genie, son premier assistant vocal.Renseignements presseFlorence Giuly-DavisPR Paradigm pour Alibaba Cloud06 16 61 77 57florence@prparadigm.com