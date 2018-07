Care-E, ce mignon robot de KLM porte vos bagages à JFK et SFO (+vidéo)

Le robot de KLM qui semble tout droit sorti d'un dessin animé, attendra les voyageurs d'affaires après les contrôles de sécurité de l'aéroport de San Francisco en juillet et de New York JFK en août.



Pour profiter des services de Care-E - le petit nom de ce drôle de porteur - le passager devra lui présenter son billet et le scanner. Le bagage chargé, il conduira le client jusqu'à sa porte d'embarquement. Connecté aux informations de l'aéroport, l'appareil saura s'il y a eu un changement de porte et dirigera au besoin le voyageur vers la nouvelle direction.



Par ailleurs, Care-E ne se concentre pas uniquement sur le travail. Il acceptera aussi de faire une pause shopping dans les magasins de la plate-forme ou encore de s’arrêter aux WC.



Côté technique, l'appareil est équipé de nombreux capteurs (5 à l'avant, 3 à l'arrière) pour éviter les collisions. Il peut supporter jusqu'à 38kg et bouge à la vitesse du pas humain, soit environ 5 km.