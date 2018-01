Niki dépose le bilan en Autriche

Pour ne pas voir son rachat par IAG remis en cause par la justice, Niki a déposé le bilan en Autriche, le 11 janvier 2018.Purement technique, la décision a été provoqué par le tribunal de Berlin qui a estimé en début de semaine que la filiale de la défunte Air Berlin aurait dû le faire dans le pays de son siège social, et non en Allemagne comme elle l'avait fait après l'abandon du projet de reprise par Lufthansa en décembre dernier.