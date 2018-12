OuiGo arrivera à Paris-Gare de Lyon et Lille ce dimanche

"L’arrivée de OuiGo à Paris-Gare de Lyon est une nouvelle étape qui vient clôturer cette année de très forte accélération et de déploiement de l’offre. 3 gares parisiennes en un an, c’est un véritable challenge que nous avons relevé à toute vitesse avec l’ensemble de nos agents OuiGo et ceux de tout le Groupe SNCF".

A son lancement en 2013 , OuiGo ne semblait pas l'offre la plus adaptée aux besoins des voyageurs d'affaires entre ses billets low-cost peu flexibles et une gare excentrée par rapport à Paris : Marne La Vallée. Mais, la compagnie ferroviaire à bas coût de la SNCF a fait du chemin vers les Corporate, en ajoutant des gares plus business à son réseau. Et cette offre va encore s'étendre avec une 3eme gare parisienne.Comme cela avait été annoncé en septembre dernier , après Paris Montparnasse en décembre 2017 et Paris - Est en juillet 2018 , OuiGo débarquera à Paris-Gare de Lyon le dimanche 9 décembre 2018.OuiGo desservira 11 destinations du sud de la France comme Marseille, Toulon, Les Arcs Draguignan, Saint-Raphaël, Cannes, Antibes et Nice. La compagnie ferroviaire assurera ainsi 3 A/R quotidiens Paris-Gare de Lyon – Marseille et 2 A/R par jour Paris-Gare de Lyon - NiceCes liaisons s’ajouteront aux 4 A/R quotidiens depuis et vers Marne-La-Vallée et aux 3 A/R par jour depuis ou vers l’aéroport Roissy CDG.Les billets Paris-Gare de Lyon – Marseille/Nice seront à partir de 19€ tandis que ceux pour Lyon Saint-Exupéry coûteront à partir de 16€Stéphane Rapebach, Directeur Général de OuiGo, a expliquéOuiGO arrivera également en gare de Lille Flandres le 9 décembre. Depuis la ville du Nord, les voyageurs pourront rejoindre :- La région parisienne : Marne-la-Vallée, Roissy Charles de Gaulle- Le Sud de la France : Lyon Saint-Exupéry, Marseille Saint-Charles, Aix-en-Provence TGV, Avignon TGVLes rames assureront 3 allers par jour Lille-Flandres – Marseille, via l’Île-de-France et Lyon ainsi que 2 allers quotidiens Marseille – Lille-Flandres, via Lyon et l’Île-de-France. Un aller Lyon Perrache – Lille-Flandres sera également proposé.Les billets Lille Flandres – Marseille/Lyon sont à partir de 16€.