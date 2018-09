Ouigo arrivera en gare de Paris Lyon et Lille le 9 décembre

best buy

Il n'aura fallu attendre que quelques jours pour avoir des détails supplémentaires sur l'arrivée à Paris - Gare de Lyon de Ouigo , évoquée par Guillaume Pepy, PDG de la SNCF, au micro CNews de Jean-Pierre Elkabbach vendredi dernier.Déja présente à Montparnasse et Gare de l'Est , Ouigo s'installera dans cette troisième gare parisienne le 9 décembre prochain. L'offre low-cost proposera 11 destinations du sud de la France. Elle desservira Lyon Saint-Exupéry, Marseille, Aix-en-Provence TGV, Avignon et Valence tout en conservant les départs et arrivées des gares périphériques de Marne La Vallée et Roissy CDG. Par ailleurs, son installation sera accompagnée de 6 nouveautés depuis Paris Gare de Lyon : Nice, Cannes, Antibes, Toulon, Saint Raphaël et les Arcs Draguignan.Ouigo ajoutera également le 9 décembre la gare de Lille Flandres à son réseau. Depuis le centre de la ville du Nord, les voyageurs pourront rejoindre Marne-la-Vallée et Roissy Charles de Gaulle ainsi que Lyon, Marseille, Aix-en-Provence TGV, Avignon et la gare TGV Haute-Picardie.Les billets des nouvelles lignes seront en vente à partir du 11 octobre.Ouigo qui vise surtout la clientèle Loisirs, fêtera ses 5 ans le 13 septembre 2018. L'entreprise a fait le bilan de ses activités. Elle a accueilli 33 millions de voyageurs depuis son lancement avec un taux d'occupation moyen dans ses rames de plus de 80%. Par ailleurs, l'offre représentera 13% de l’ensemble du trafic Grande Vitesse à la fin 2018.La compagnie ferroviaire compte faire voyager 26 millions de nouveaux passagers d’ici 2020, soit 25% du trafic grande vitesse de l'Hexagone. Autre objectif : desservir la gare de Toulouse à l'horizon 2020.Ouigo n'est pas l'offre la plus adaptée aux déplacements professionnels mais elle peut répondre à des besoins ponctuels des voyageurs d'affaires ou des adeptes duA l'occasion de l'anniversaire de l'entreprise, une ventes flash est organisée le 13 septembre. Elle proposera plus de 100 000 billets entre 10€ et 16€ sur 70% des trains Ouigo, disponible uniquement le 13/09, pour des voyages compris entre le 20 septembre et le 4 novembre sur toutes les destinations.