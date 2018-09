Grève : les pilotes irlandais de Ryanair valident l'accord

Le ciel de Ryanair se dégage. Les pilotes irlandais ont suivi les recommandations du syndicat Forsa et accepté l'accord présenté fin août. Les navigants basés en Irlande qui ont mené 5 jours de grève cet été, ont entre autres obtenu un meilleur système de promotion et plus de souplesse dans les mutations et la prise des congés.Après cette annonce, Ryanair s'est félicitée du résultat du vote et a indiqué qu'elle demanderait à son conseil d'administration de renoncer au projet de réduction de flotte à Dublin , annoncé pendant le conflit Si les tensions sociales ont disparu en Irlande, Ryanair doit encore faire face aux mécontentements des équipages d'autres bases européennes (Belgique, Espagne, Portugal, Allemagne, Suède...).