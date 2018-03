Ryanair a finalement réussi à avoir (en grande partie) Niki

"Par cet accord Ryanair fera l’acquisition d’une participation initiale de 24.9% de LaudaMotion qui s’élèvera rapidement à 75% sous couvert de l’approbation des autorités de la concurrence de l’UE. Niki Lauda présidera le Conseil de la compagnie aérienne et supervisera l’implémentation de sa stratégie afin de bâtir une compagnie aérienne autrichienne fructueuse aux tarifs les plus bas. Ryanair apportera un soutien financier et managérial à LaudaMotion ainsi que la location avec service de 6 appareils pour l’été 2018 afin de permettre à LaudaMotion de compléter un vaste programme de vols avec 21 appareils".

"arriver à rentabilité d’ici la troisième année d’opérations si leur plan de croissance de l’entreprise à une flotte d’au moins 30 appareils est un succès".

Ryanair s’intéressait fortement à Niki , la filiale de la défunte Air Berlin mais l'appel d'offres avait été remporté par Niki Lauda . Toutefois, cela n'a pas mis un réel terme à son projet de se renforcer en Autriche et en Allemagne. L'entreprise irlandaise a conclu un accord avec l'ancien pilote de Formule 1 pour soutenir le plan de développement et de croissance de LaudaMotion, le nouveau nom de la compagnie basée à Vienne.Elle explique dans son communiqué :Le rachat de 75% de LaudaMotion sera en dessous de 50M d'euros selon Ryanair. La compagnie irlandaise s'est également engagée à apporter 50M d’euros supplémentaires pour les frais de lancement et les coûts opérationnels de la première année.Les deux partenaires espèrentLaudaMotion lancera ses vols le 25 mars 2018 . Elle proposera des vols réguliers et charters au départ de l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse principalement vers des destinations touristiques méditerranéennes.