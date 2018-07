Ryanair accuse Lufthansa de menacer l'avenir de Laudamotion

"la décision de la Commission européenne d'approuver le projet d'acquisition par Ryanair d'une participation de 75% dans la compagnie aérienne autrichienne, Laudamotion (Ryanair détient actuellement 24,9%)".

"actuellement menacé par Lufthansa qui tente de retirer les 9 avions que Lufthansa a été obligée par la Commission européenne de fournir à Laudamotion afin de permettre à Laudamotion de redémarrer les services".

"certains des appareils que Lufthansa s'était engagé à livrer ont été retardés jusqu'à la fin de la saison d'été 2018, ce qui réduit davantage la capacité de Laudamotion à prendre se positionner sur des créneaux et à offrir des vols et des services pour la saison d’été 2018"

"les autorités de la concurrence à mettre un terme aux abus répétés de Lufthansa de sa position dominante visant à nuire à la concurrence et aux consommateurs".

"Cela vaut à la fois pour le nombre d'avions concernés et leurs conditions de location. Tous les appareils couverts par la décision de dérogation de l'UE ont été proposés à la vente à Laudamotion. Laudamotion a rejeté cette offre, préférant louer l'avion à la place".

"Laudamotion a récemment manqué – à plusieurs reprises – à ses obligations contractuelles de paiement de loyer"

Bruxelles a validé le projet d’acquisition conclu entre Laudamotion et Ryanair. Après avoir étudié le dossier, elle a estimé que cette opération ne poserait pas de problème de concurrence dans l'Espace économique européen.Dans un communiqué, la compagnie irlandaise se félicite deMais un sujet l'agace. Elle estime que le transporteur autrichien estElle lui reproche également de retarder le paiement d'avions et équipages de Laudamotion loués au printemps ou encore de ne pas avoir livré 2 des 11 appareils prévus dans la décision de l'UE sur la concurrence concernant l'acquisition de Air Berlin par Lufthansa. Elle ajouteL'entreprise irlandaise appelleLe groupe allemand a rapidement rejeté les accusations de Ryanair. Il assure avoir rempli toutes les obligations demandées par la Commission européenne.La holding ajoute. Elle a ainsi décidé de résilier le contrat.La low-cost de Michael O'Leary et l'ex Niki se sont rapprochées en mars dernier , quelques mois après la reprise de l'ancienne filiale d'Air Berlin par son fondateur l'ancien pilote de formule 1 Niki Lauda.