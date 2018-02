Ryanair : poker menteur sur tous les fronts

ridicules

intelligente des syndicats

un diktat

La reconnaissance des syndicats pourrait un peu compliquer nos activités, entraîner des perturbations à court terme et générer un peu de publicité négative, mais elle ne remettra pas en cause notre position de numéro un de l'aviation européenne ni notre objectif de transporter 200 millions de passagers par an d'ici à 2024

2018 sera une année complexe tout comme 2019 car les perturbations géopolitiques et le Brexit n’encouragent pas à l’optimisme

Michael O'Leary a fait du O'Leary à l'occasion de la présentation des résultats du 3ème trimestre de sa compagnie. Non, il ne cédera pas aux revendications "" des pilotes qui aimeraient voir leurs conditions de travail se rapprocher au plus près de celles des compagnies traditionnelles. Pour le patron de Ryanair, il est préférable d’affronter une grève plutôt que de réduire sensiblement la productivité du groupe. Chiche ! lui répondent aujourd’hui quelques syndicats en Italie samedi prochain mais aussi en Allemagne et en Angleterre. Et la menace d’un arrêt de travail pendant les vacances de Pâques plane désormais sur la compagnie irlandaise. Face à de tels risques, le monde du business travel s’inquiète et étudie le report de ses vols intra européens sur les vols d’Easyjet.L’annulation de plus de 18 000 vols entre novembre 2017 et mars 2018, en raison des tensions avec les pilotes, n’aura finalement pas eu raison de la détermination de Michael O’Leary qui prêche désormais pour une reconnaissance "" et en aucun cas "" de leur part sur l’organisation du travail. Et le bouillonnant patron d’ajouter selon BFM TV que "".Un retournement de situation sans doute lié à l’annonce des résultats de l’exercice qui va d’octobre à décembre 2017. Malgré la crise, Ryanair a vu le nombre de voyageurs transportés augmenter de 6 % et le bénéfice net bondir de 12 % pour atteindre 106 millions d’euros. Mais le directeur général veut rester prudent et annonce que cela ne va pas durer. Ryanair envisage d’ores et déjà de nouvelles perturbations dans les mois à venir et s’inquiète des tarifs moyens qui seront proposés cet été sur le cours courrier.Info ou intox ? Les analystes s’interrogent sur la stratégie de Ryanair, connue pour ses tentatives d’enfumage du marché. Il est vrai, que les premières informations tarifaires ne sont guère favorables à la low cost irlandaise qui se retrouve en concurrence directe avec EasyJet, Vueling,Transavia ou Norwegian. Des transporteurs qui ont eux aussi annoncés des tarifs compétitifs pour les vacances 2018.Michael O’Leary l’affirme : "". Et si c’était vrai ? Il a en tous cas prévu une clause spéciale Brexit sur ses futurs billets.