Air France : Jean-Marc Janaillac, désavoué, s’en va

Le résultat fait l'effet d'un coup de tonnerre : avec une participation de 80,33% à cette consultation, le résultat du vote des salariés est « non » à 55,44%.Cette consultation a été lancée afin de sortir l'entreprise de l'impasse après 13 journées de grèves représentant de lourdes conséquences pour les clients, les salariés et l'entreprise dont les pertes se chiffrent déjà à 300 millions d'euros au minimum. La méthode se retourne contre la Direction, qui se prend le vote dans la figure et devra d'ailleurs affronter une nouvelle grève lundi 7 et mardi 8 mai 2018.La direction explique que : "" Et le Président tire, comme il s'y était engagé, les conséquences personnelles du résultat de cette consultation. Sans répondre aux questions des journalistes, il a sobrement déclaré dans une conférence de presse : "". Il convoquera les Conseils d'administration d'Air France-KLM et d'Air France le 9 mai et leur remettra sa démission, "", explique le communiqué de la compagnie.De nombreuses voies s'étaient étonnées de voir Jean-Marc Janaillac mettre son poste dans la balance alors qu'il n'est jamais intervenu directement dans les négociations. Il subit en tous cas un démenti cinglant, dont il assume les conséquences.Le management d'Air France, sous la direction de son Directeur général, Franck Terner, veillera au fonctionnement quotidien de la compagnie.Dans la foulée, le SNPNC réclame sur twitter : "". Le Président du SNPL, Philippe Evain, appelle sur TF la direction à "", estimant qu'entre les 2% de la direction et les 5,1% syndical, il y a "".