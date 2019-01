Une assurance pour les déplacements des collaborateurs... en trottinette électrique

Pratique, écolo et légèrement régressif... de plus en plus de professionnels optent pour la trottinette lors de leurs trajets urbains. La tendance n'a pas échappé à Legalstart.fr et Luko. Le spécialiste des services juridiques en ligne et l'assureur 100% digital ont travaillé ensemble pour proposer aux entreprises une assurance tous risques dédiée aux salariés qui se déplacent en trottinette électrique.