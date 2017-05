L'appli British Airways modifie automatiquement une résa en cas de vol annulé

L'application mobile de British Airways prend en charge les difficultés liées aux vols annulés. Elle prévient les passagers touchés par ces perturbations via une notification et leur propose de les rebooker sur les vols alternatifs disponibles. Les voyageurs peuvent également demander un remboursement, choisir une autre option de voyage ou être mis en contact avec la compagnie via l'outil.



Le transporteur précise que ce nouveau service - actuellement en test - sera proposé à certains clients sélectionnés. Il n'a toutefois pas précisé les critères utilisés pour désigner les bénéficiaires.



Par ailleurs, le service Timeline est maintenant déployé pour tous les passagers et sur la majorité des vols de la compagnie britannique. Il permet d'avoir des informations en temps réel sur les vols comme le décompte du temps restant jusqu'au départ ou encore des conseils voyage.