LéCOLE a son appli

LéCOLE a pour objectif de devenir une école d'excellence de la filière événementielle, elle ouvrira ses portes en septembre 2017. Cette formation présentée en juillet 2016 mise sur un nouveau modèle d'enseignement pour apprendre à penser différemment, à créer l’événement et former des responsables de projets événementiels. Par exemple, elle sera nomade (80% des cours délivrés sur des sites événementiels) et misera sur les déclinaisons pédagogiques des techniques du design thinking.Pour mettre en œuvre ce modèle pédagogique un peu particulier, une application mobile a été développée. Les différentes fonctionnalités doivent accompagner les étudiants dans leur scolarité. Ils trouveront ainsi un Who's who, une messagerie instantanée, les rubriques méthodologie, lexique, timeline (agenda), évaluation des intervenants, partenaires, gestion de favoris, prise de notes et actualitésChaque élève pourra se connecter avec ses propres identifiants qui lui donneront accès à des informations personnalisées et en relation avec la classe à laquelle il appartient. En outre, comme 50% des cours seront dispensés en anglais, l'application a été développée dans cette langue.LéCOLE a été co-financée par plus de 40 acteurs actionnaires clefs du secteur, tels que Lévénement (regroupement des agences événementielles) ou encore l'UNIMEV (Union française des métiers de l'événement).