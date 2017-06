Panne à Bruxelles Airport: des répercussions jusqu'à ce vendredi

Cinq vols de la compagnie Brussels Airlines ont été annulés ce jeudi matin et malgré la décision de retarder au maximum les décollages, la première vague des vols matinaux de la compagnie a dû partir sans bagages, le système électrique et les tapis roulants étant bloqués. Idem pour les autres compagnies au départ, en particulier TUI. En matinée, les retards des avions atteignaient encore environ une heure et les répercussions sur les vols seront sans doute ressenties jusqu'à ce jeudi soir. Pour les bagages, ce sera sans doute un peu plus compliqué et les compagnies s'attendent à devoir gérer des perturbations jusqu'à vendredi 16 au moins.