Star Alliance : 20 ans et un avenir digital

L'accès aux mises à jour instantanées d'informations en ligne plus ou moins partout a changé irrévocablement les attentes des clients lorsqu'ils voyagent

Les passagers veulent contrôler leur voyage à portée de main. Cela signifie avoir un accès complet à une multitude d'informations, mais aussi pouvoir la personnaliser à leurs propres exigences particulières. Fournir de tels services au voyageur «numérique» d'aujourd'hui au niveau de l'alliance est le pilier central de notre nouvelle orientation stratégique

Notre stratégie consiste à développer des capacités numériques de manière centralisée, qui peuvent ensuite être utilisées par nos opérateurs membres pour améliorer leurs propres produits afin qu'ils puissent offrir des services prolongés à leurs clients habituels même s'ils voyagent ailleurs sur le réseau

Au cours des prochaines années, nous allons lancer de nombreuses améliorations de ce type. Individuellement, cela offrira une amélioration progressive. Ensemble, ils offriront aux clients un niveau d'information totalement nouveau et le contrôle de leur voyage

*Pour mémoire, les membres de la Star Alliance : Adria Airways, Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, Avianca Brasil, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, Egyptair, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Portugal, Turkish Airlines, THAI et United.



La Star Alliance revendique plus de 18 450 vols/jour sur 1 300 aéroports et 190 pays.

Le numérique sera la clé de la Star Alliance pour la prochaine décennie. Les PDG des 28 compagnies membres* se sont réunies le 14 mai à Francfort, berceau de naissance, pour fêter l’événement et s’engager vers le futur avec la conviction que ", selon la formule de Pedro Heilbron, PDG de Copa Airlines et président actuel du Conseil d'administration de Star Alliance. "".La nouvelle infrastructure informatique de l'Alliance lui permet notamment de vérifier les itinéraires multi-transporteur ou d'assurer un crédit rapide des milles passagers accumulés dans le bon compte client. Le hub de bagages - le plus récent projet de centre informatique, entré en ligne à la fin de 2016 - facilite le transfert de bagages entre les compagnies aériennes membres, leurs gestionnaires de terrain et les systèmes de manutention des bagages dans les aéroports. Aujourd'hui, il traite en moyenne cinq millions de bagages par jour. Ce système permet aux compagnies aériennes de mieux diriger les bagages et de tenir les clients informés de l'état de leur sac. Une fois mis en œuvre sur l'ensemble du réseau, il sera plus facile de donner aux clients des mises à jour proactives sur leur état de livraison des bagages.La connexion des transporteurs vise également à mieux assister les clients en cas d'irrégularités. Si leur vol est retardé, les informations sur la connexion des cartes d'embarquement peuvent maintenant être accessibles par la compagnie aérienne qui exploite le vol, ce qui permet un processus de réservation plus rapide et plus simple. Jusqu'à présent, de telles transactions nécessitaient parfois d'appeler l'autre compagnie aérienne concernée. "", explique Jeffrey Goh . "". Pour soutenir la mise en œuvre de la nouvelle stratégie, Star Alliance a restructuré son siège social à Francfort et réorganisé l'équipe de direction de l'Alliance.Dans le cadre de son interaction avec le client pour son 20ème anniversaire, Star Alliance organisera une compétition mondiale, inspirée du thème «Connecting People and Cultures», qui offrira aux gagnants la chance de devenir millionnaire de kilométrage. Chacun des 21 FFP de l'Alliance offre un million de miles (ou équivalent) à un gagnant du concours. Les participants sont priés de télécharger une photo d'eux-mêmes et de partager une expérience culturelle qu'ils ont appréciée sur le site dédié . Les expériences culturelles seront affichées sur une carte mondiale interactive. La compétition se déroulera du 14 mai au 31 juillet 2017 (tous les détails en ligne).