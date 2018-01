Aéroport de Bordeaux : +7,7% en 2017

L’Aéroport de Bordeaux a accueilli 6,2 millions de passagers en 2017, un volume jamais égalé en 8 ans de croissance (+87% de progression de 2009 à 2017). Il enregistre ainsi pour l'année passée une hausse de + 7,7%, soutenue fortement par l’international qui totalise plus de 3 millions de voyageurs (+17%). L’internationalisation du réseau des lignes s’est renforcée avec l’ouverture de 17 nouvelles lignes et l’arrivée de 5 nouvelles compagnies (Blue Air, Lufthansa, Air Corsica, Aigle Azur et Wizz Air).



Le marché national reste stable par rapport à 2016 avec +0,6 % de croissance et plus de 3.000.000 passagers. Si le sud-est de la France a le vent en poupe avec de fortes progressions pour Marseille (+17,2%), Toulon (+33%), Nice (19,3%), Montpellier (+13,8%) ou encore Lyon (+4,4%), les dessertes de la capitale peinent. Paris affiche un recul de 7% avec 1,5 million de voyageurs gérés.



La plate-forme bordelaise explique "La croissance du trafic domestique est bien-sûr amoindrie par la forte pression concurrentielle sur la ligne aérienne Paris-Orly. Le recul reste cependant plus faible que prévu sur les premiers mois par rapport aux objectifs de captation du trafic aérien de la SNCF.

Grâce à la politique proactive d’Air France, la Navette résiste à l’ouverture de la LGV, une bonne résistance qui confirme sa forte implantation à Bordeaux par le maintien des 10 fréquences journalières à la fin d’année 2017 et à l’été 2018. La ligne Paris Charles-de-Gaulle, principal hub intercontinental du groupe, n’est pas impactée et continue sa croissance sur l’année" .



Le segment low-cost représente près de 50% du trafic total et progresse de +20% en 2017 soit 502.500 clients supplémentaires. Les mouvements low-cost ont augmenté de +84% depuis 2009.