BCD Travel teste la réservation via la norme NDC du groupe Lufthansa

"En tant que leader de la gestion des voyages d’affaires en Allemagne, BCD a conclu qu'un test avec les compagnies aériennes du Groupe Lufthansa était le plus indiqué pour comprendre pleinement la valeur ajoutée de la norme NDC pour ses clients. La décision de BCD de travailler avec le Groupe Lufthansa sur la mise en place de son premier canal NDC s’explique également par la capacité du Groupe Lufthansa à avoir surmonté les obstacles et les défis préliminaires liés au NDC ces trois dernières années".

BCD Travel s'associe au Groupe Lufthansa pour un projet pilote de réservation via la norme New Distribution Capability. La TMC estime que cette expérimentation lui permettra de déterminer si les éléments clés du processus NDC sont économiquement intéressants pour ses clientsElle ajoutePar ailleurs, BCD a noué un accord pluriannuel avec le groupe allemand sur le principe que la mise en œuvre réussie du NDC à l'échelle du secteur nécessitera une stratégie multi-sources.Toutefois, la TMC assure que cette expérimentation ne la détournera pas des GDS. Elle rappelle dans son communiqué qu'elle a signé des accords stratégiques avec Amadeus Sabre et Travelport plus tôt cette année.Le groupe allemand qui a été le premier transporteur aérien à mettre en place une surtaxe GDS, multiplie les initiatives pour booster les réservations NDC avec par exemple le lancement de la plate-forme NDC Partner Program ou encore plus récemment au Royaume-Uni le retrait de certains billets Economy Ligth des vols européens point à point des GDS