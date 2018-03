Genève : fin du snack gratuit pour les passagers Eco Light de Swiss

Les passagers de Swiss qui voyagent avec le tarif sans bagage enregistré Light, n'auront bientôt plus le droit à un snack gratuit sur les vols au départ ou à l'arrivée de l'aéroport de Genève. Selon la SonntagsZeitung , ces clients se verront proposer gratuitement uniquement de l'eau minérale et un chocolat. S'il a une petite faim, le voyageur d'affaires devra ainsi mettre la main au porte-monnaie.



En revanche, les clients Eco Flex et Classic auront toujours un en-cas – composé de produits locaux - en plus de l'eau.



Le porte-parole de la compagnie a indiqué au journal suisse que cette nouvelle offre ne serait pas appliquée sur les vols au départ ou à l'arrivée de Zurich. De plus, elle sera détaillée jeudi prochain à l'occasion d'une conférence de presse.