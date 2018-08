Ryanair conclut un accord avec le syndicat des pilotes irlandais

L'accord proposé va désormais être soumis à un vote, Forsa et ses représentants pour les pilotes de Ryanair recommandant de l'accepter

L’annonce a été saluée comme il se doit par les investisseurs, puisque le titre Ryanair progresse de 6,96% à 14,06 euros à la Bourse de Dublin.", annonce le syndicat dans un communiqué.La compagnie à bas coût a été confrontée le 10 août à sa première grève paneuropéenne de pilotes, avec des arrêts de travail non seulement en Irlande, mais aussi en Allemagne, en Belgique, en Suède et aux Pays-Bas. L'accord conclu jeudi avec le syndicat irlandais ne mettra pas fin à l'ensemble des conflits opposant la compagnie à ses employés ailleurs en Europe. Mais s'il est voté par les pilotes basés en Irlande, il serait néanmoins symbolique pour la direction de Ryanair qui montrerait ainsi sa capacité à s'entendre avec ses employés dans son pays d'origine.Le contenu de l'accord conclu jeudi matin entre la direction et Forsa n'a pas été rendu public pour le moment.Quant au conflit concernant les personnels de cabine européens, il risque de se poursuivre,faute de négociations.