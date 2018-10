Toulouse Blagnac : trafic passagers en hausse de +4,7% en septembre

Le segment domestique de Toulouse Blagnac a géré 417 339 passagers (+3%) en septembre. Le trafic sur la capitale augmente (+1,5%), grâce à la ligne Paris-Orly (+3,1%, 196 380 voyageurs), qui compense le repli sur Paris-CDG (-2,4%, 75 452 clients). En région, le trafic affiche un bon niveau de croissance (+5,9%, 145 507 personnes), avec des résultats positifs sur la majorité des destinations. Les progressions les plus significatives sont enregistrées sur Caen (+117,8%, 3 703 passagers), Rennes (+29%, 8 581 clients) et Brest (+12,3%, 2165 voyageurs).



Le trafic international de l'aéroport de Toulouse a généré 446 485 passagers (+6,2%) en septembre. L'espace Schengen (65% de ce trafic) enregistre une croissance de 5,9% (290 369 voyageurs). Madrid retrouve sa position de leader sur ce segment avec une progression de 7,2% (27 910 clients). Les plus fortes croissances sont observées sur Séville (+86%, 5 997 passagers), Porto (+60,4%, 9 899 voyageurs) et Palma (+51,5%, 8 688 clients).



Hors Schengen (+3,6%, 95 320 passagers), le trafic sur Londres domine avec une hausse de 4,5%. Cela représente 64 396 voyageurs répartis sur quatre aéroports : Londres-Gatwick (+2,3%, 23 115 clients), Londres-Heathrow (+1,5%, 20 862 personnes), Londres-Stansted (+8,4%, 16 122 passagers) et Londres-Luton (+18,8%, 4 297 voyageurs). Ces résultats font de la capitale britannique la deuxième destination au départ de Toulouse-Blagnac après Paris, tous trafics confondus.



Le trafic sur l’Afrique du Nord progresse (+4,4%), avec des résultats contrastés sur la Tunisie (+26,6%, 9 822 clients), le Maroc (+6,3%, 19 091 passagers) et l’Algérie (-8,9%, 14 057 voyageurs).