Bruxelles sera à nouveau reliée à Shanghai en octobre

Les discussions menées en 2016 entre Hainan Airlines , Brussels Airport et Shanghai Pu Dong vont bien se concrétiser. La compagnie chinoise va relancer lors du programme d'hiver 2017/18 la liaison directe entre les deux plates-formes, stoppée en décembre 2011.A compter du 25 octobre, le transporteur assurera 3 fréquences par semaine entre la capitale belge et Shanghai. Son dreamliner décollera de la piste asiatique à 1h25 tous les lundi, mercredi et vendredi pour se poser en Belgique à 6h30 heure locale. Le B797-9 s'envolera ensuite de Brussels Airport à 11h30 pour atterrir en Chine à 5h30 le lendemain.La compagnie planche également sur le lancement d'une liaison tri-hebdomadaire Shanghai Pu Dong – Tel Aviv. La ligne, intégrée dans les GDS et actuellement disponible aux réservations, débutera le 12 septembre et sera assurée tous les mardi, jeudi et dimanche.