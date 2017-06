Business Plus, la carte compatible avec AccorHotels Business Solution

Nos équipes sont à votre écoute du lundi au vendredi de 9h à 18h

Notre carte Business Plus vous apporte jusqu’à 20 % de réduction auprès de 11 marques du groupe AccorHotels, du luxe à l’économique. Les avantages sont nombreux :• Une chambre toujours disponible, jusqu’à 3 jours avant l’arrivée du client.• La possibilité de conserver la chambre jusqu’à 16h le jour du départ.• Un service clients et un compte accessible 24h/24, 7j/7, sur AccorHotels.com.• Des rapports d’activité mensuels détaillés.La carte Business Plus est compatible avec AccorHotels Business SolutionPar téléphone : 01 45 38 19 41 ou Par mail : Accorhotels.BUSINESSPLUS@accor.com