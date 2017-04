Des adaptateurs pour voyager sans soucis dans plus de 200 pays

MUV USB

L’adaptateur de voyage universel MUV USB - sans mise à la terre (2-pôles) - est utilisable dans plus de 220 pays (États-Unis, Japon, Royaume-Uni, Australie, Chine, Europe et l’ensemble des pays avec les mêmes standards). D’une capacité maximale de 625 watts, le MUV USB permet de brancher vos appareils électriques français (hors prise Schuko) à l’étranger.



Ses 2 prises USB intégrées permettent de brancher et recharger deux appareils supplémentaires, simultanément : smartphone, tablette, appareil photo…



Caractéristiques :

- Accepte uniquement les appareils sans mise à la terre (2-pôles)

- Adaptateur : 100 V / 250 W – 250 V – 625 W

- Chargeur USB : 5 V / 2 400 mA max. partagé

- Fusible intégré et remplaçable – Ne convertit pas le voltage



Le MUV USB est disponible en magasin à partir de 39€



Les produits de la marque Skross répondent aux normes - pertinentes pour les adaptateurs de voyage - de la Commission Électrotechnique Internationale (IEC) et disposent de certificats de sécurité et de qualité délivrés par des laboratoires renommés tels que TÜV et Electrosuisse.