Visa et Mondial Assistance font équipe pour aider les voyageurs d'affaires

Depuis le début de leur partenariat en janvier 2017, Visa et Mondial Assistance ont travaillé en étroite collaboration sur la mise à disposition de services d’assistance digitaux désormais disponibles sur le portail votre-assistance.fr ou directement sur un smartphone.Les voyageurs d'affaires détenteurs d'un compte Visa peuvent profiter de :Les voyageurs peuvent trouver l’hôpital le plus proche parmi ceux les mieux référencés par les équipes médicales de Mondial Assistance suite aux visites effectuées dans les hôpitaux du monde entier.Avant et pendant leur séjour, les voyageurs peuvent enregistrer leur traitement médical habituel, le traduire dans la langue du pays de destination et prendre en photo leurs médicaments. En voyage, cette fonctionnalité devient également indispensable pour se faire comprendre en cas de symptômes et facilite une prise en charge médicale fiable et rapide.Les coordonnées des services de secours de tous les pays du monde sont également indiquées. En un simple clic, les voyageurs peuvent contacter les forces de l’ordre ou les premiers secours directement.Un service de Relation Clientèle de Mondial Assistance est toujours présent pour répondre à toutes les questions concernant les garanties. L’équipe d'assistance médicale (médecins, infirmiers…) est, quant à elle, disponible 24H/24 et 7J/7.