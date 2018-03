Demande : CCI Paris - Ile de France Service administratif et financier Date limite de réponse : 28/03/2018Budget : 9 440 000 €Nature de la demande : Achat de prestations de voyages individuels via une agence de voyage pour les membres du groupement de commandes entre la CCI Paris Île-de-France, l'EESC HEC et l'EESC ESCP Europe Forme de marché: à bons de commande sans minimum ni maximum. Attribution d'un marché unique. Accord-cadre conclu pour une période initiale d'1 an. Montant estimatif des prestations pour la durée totale de l'accord-cadre: 9 440 000 EUR.Contacts et informationsCCI Paris Île-de-France1300172700021147-49 rue de Tocqueville - 75017 - ParisCode NUTS: FR1Adresse du profil d’acheteur:[ http://marches-publics.info]url: http://marches-publics.info