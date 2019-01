American Airlines fait décoller Apple Music

Les voyageurs d'affaires vont pourvoir profiter gratuitement de l'offre de divertissement en streaming d'Apple Music lors des vols domestiques d'American Airlines équipés d'une connexion wifi. Ils auront ainsi accès à plus de 50 millions de chansons, de playlists et de clips vidéos.



Pour profiter de ce service de divertissement pendant le trajet, les passagers des avions d'American équipés de la technologie Viasat, doivent se connecter au wifi gratuit de l'appareil puis se logger à leur compte Apple Music. Les clients qui ne disposent pas d'un abonnement à la plate-forme de streaming, pourront s'inscrire à bord et bénéficier d'un accès gratuit pendant trois mois.