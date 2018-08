Amex GBT confirme la complexité de la tarification hôtelière

La TMC Amex GBT a identifié des facteurs géopolitiques et économiques au niveau international, régional et local ayant un impact sur les négociations des tarifs hôteliers sur les principales destinations d’affaires. Une évidence ? Bien au contraire car seule la maîtrise des achats hôteliers permet de comprendre les mécanismes d'optimisation de son programme d'hébergement.



Ce rapport, conçu par l’équipe Global Business Consulting chez GBT, a une mission clairement définie : accompagner les acheteurs dans leurs négociations avec les représentants de l’hôtellerie. Pour atteindre ce but, une projection des prix sur 150 destinations clés dans le monde en 2019, ainsi qu’un livre blanc pour l’optimisation des programmes d’hébergement. Des éléments qui ressemblent pour beaucoup aux outils déjà développés par HRS ou HCorpo et dont la finalité repose sur la capacité à analyser les tarifs hôteliers en temps réel.



L'innovation introduite par Amex GBT repose sur l'analyse des éléments géopolitiques qui bouleversent les équilibres mondiaux. La conjoncture économique et géopolitique incertaine impacte les politiques voyages et la demande au niveau mondial. Amex GBT le souligne d'ailleurs : " La sécurité des voyageurs et l’instabilité politique devraient jouer un rôle important dans les fluctuations tarifaires à l'échelle mondiale, et la demande de logements conformes aux normes de sécurité va croissante, en particulier dans les hôtels haut de gamme. Les grands sujets d’incertitude, tels que le Brexit et les changements apportés à l'Accord de Libre Echange Nord-Américain (ALENA) devraient également impacter les activités commerciales et travel ".



Selon la TMC, la région Asie-Pacifique devrait représenter près des deux tiers de la croissance mondiale, avec une croissance du PIB d'environ 5,6% en 2018 et 2019. On retrouve cette tendance dans les prévisions des tarifs hôteliers, qui enregistrent une croissance modérée. L'étude n'entre pas dans les détails mais l'on sait que les tarifs en Chine vont sans doute prendre de 8 à 12 % dans les grandes villes comme Beijing, Canton ou Shanghai.



Amex GBT donne quelques lignes directrices des évolutions attendues :

- Une croissance limitée de l’offre, conjuguée à une demande soutenue, booste les tarifs sur de nombreuses destinations européennes.

- Au Moyen-Orient, une offre excédentaire associée à d’autres facteurs entraîne une baisse des prix dans certains états du Golfe.

- Les hôteliers nord-américains forts d'une hausse des réservations et des chiffres d’affaires, accélérée par la demande du voyage d’affaires et des voyages en groupe, annoncent une hausse des tarifs dans cette région.

- Hausse annoncée de 5,6% une hausse similaire pour l’Amérique Latine, où l’économie continue de se développer.



Téléchargez Le rapport Hotel Monitor 2019