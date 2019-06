Australie : Un nouvel hôtel à Perth

Depuis le 10 juin, un nouvel hôtel est ouvert aux visiteurs de Perth, à l’ouest de l’Australie. Il se situe à proximité du quartier d'affaires de Perth ainsi que de la gare ferroviaire Esplanade. L’établissement compte 80 chambres, aux dimensions variant de 17 à 41 m2, dans un bâtiment ayant toujours servi d'hôtel mais rénové à l'occasion du changement de propriétaire.





L’hôtel met deux restaurants à disposition de ses clients mais aussi un espace de travail disponible à toute heure du jour et de la nuit. Dans cet espace, dix bureaux individuels ou encore une salle de réunion de 10 places (divisible en deux salles de réunion de 5 places) sont accessibles. Des cabines téléphoniques privées sont également à disposition de même que du matériel pour imprimer et numériser.





Avec cette nouvelle ouverture, la société Louis T Collection, créée en 2014, possède désormais 7 hôtels, les autres se situant au Sri Lanka, en Thaïlande, au Cambodge et à Paris.