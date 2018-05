Aux USA, les voyageurs d’affaires veulent un statut spécial dans les aéroports

Selon l’association californienne des voyageurs d’affaires, simplifier et faciliter l’accès aux grands aéroports américains est l’une des demandes prioritaires formulées par ses adhérents. Simplification pour accéder au parking proche des aérogares, tarifs spécifiques pour les hôtels d’aéroport mais aussi des accès simplifiés aux salons publics lorsque le voyage ne se fait pas en business classe, telles sont les principales demandes formulées officiellement aujourd’hui auprès du DOT (Department Of Transport).



Ce n’est pas la première fois qu’une telle demande est formulée. Déjà, la Business Travel Coalition - dont la finalité est de simplifier les relations entre les voyageurs et des compagnies aériennes - avait émis l’idée que " le statut de grands voyageurs puisse être reconnu dans les aéroports américains et offrir quelques avantages aux titulaires ". L’association avait évoqué l’idée d’une carte permettant de simplifier certaines formalités aéroportuaires aux États-Unis ainsi qu’au Canada. Parmi les souhaits émis, l’accès aux files prioritaire d'embarquement à certaines périodes de l’année (Thanksgiving, périodes de vacances, aéroports très touristiques…)



En Europe, l’idée avait déjà été évoquée par les associations allemandes et anglaises du voyage d’affaires. Faute d’un projet structuré, aucune démarche particulière n’a été engagée jusqu'ici pour obtenir un statut particulier mais voilà une démarche qui mériterait d'être entendue, y compris en France...