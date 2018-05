Un Unbound à Istanbul

Célèbre au XIXème siècle pour avoir accueilli des événements ottomans autour de la chasse, le quartier Nisantasi est aujourd’hui renommé pour ses boutiques de créateurs, ses restaurants animés et ses galeries d'art. Il héberge de nombreux artistes turcs, dont Orhan Pamuk, écrivain et Prix Nobel de Littérature 2006, ou bien encore Fazil Say, pianiste et compositeur de renom.Dans un esprit "comme à la maison", le boutique-hôtel de 45 chambres est l’interprétation post-moderne du « Palas », appartement historique typique de Nisantasi. L’hôtel propose un bar sur son rooftop qui surplombe le Bosphore et un spa avec un hammam traditionnel et des soins thérapeutiques d'inspiration locale.Les chambres offrent une vue imprenable sur le vieil Istanbul, le Bosphore et l'île des Princes grâce à des fenêtres allant du sol au plafond. Ancrée dans la culture d’Istanbul, chaque chambre comporte des touches de décoration inspirées par l’environnement local, dont des photos illustrant l'histoire du quartier ou des livres choisis dans une boutique locale. Les chambres « Terrasse » offrent en plus aux invités une terrasse spacieuse et chaleureuse, idéale pour dîner ou se relaxer.Le Glens, restaurant gastronomique et bar de l’hôtel, offre une cuisine authentique aux saveurs méditerranéennes, favorisant les produits locaux et artisanaux, la responsabilité sociale et le bien-être de la communauté. Les invités pourront savourer une cuisine méditerranéenne, que ce soit dans le patio ou sur la terrasse donnant sur la très célèbre rue Abdi Ipekci.Le spa de l'hôtel est un sanctuaire favorisant le calme en plein cœur d’Istanbul. En plus du hammam traditionnel, le Spa propose un bain turc et des soins thérapeutiques d'inspiration locale, des massages, ainsi que des rituels corporels et des soins du visage. La salle de gym Hi-Tech est ouverte 24h /24h.A noter que le Nish Palas Istanbul offre un espace de réunion flexible et fonctionnel de 70m2 pouvant accueillir jusqu'à 60 invités avec un espace de pré-fonction privé supplémentaire.Le Roof 8, qui offre une vue spectaculaire sur le Bosphore, est également idéal pour l’organisation d’événements tels que des lancements de produits, des défilés ou des dîners de gala.L’hôtel Nish Palas Istanbul est le premier établissement en Turquie à rejoindre l’enseigne The Unbound Collection by Hyatt. Lancée en 2016, The Unbound Collection by Hyatt est une collection mondiale de propriétés indépendantes proposant des expériences uniques au voyageur d’aujourd’hui.A partir de 135€/nuitHarbiye Mahallesi,Abdi Ipekci Caddesi No 12 Nişantaşı,ŞişliIstanbul, Turkey, 34367Tel: +90 212 803 7070