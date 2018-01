Business travel : aux USA, la baisse des impôts va profiter au voyage d'affaires

Pour Andrew Didora, analyste financier cité par CNBC, " Cette réforme fiscale est un facteur positif important pour les investissements des entreprises mais nous pensons aussi que cela peut entraîner une hausse des prix des voyages d'affaires " et d'ajouter : " Nous le verrons très vite avec les compagnies aériennes américaines qui grimpent en bourse et qui sont en sous capacité vers certaines destinations en Asie ".



Une vision que partagent dans la presse les économistes américains qui constatent " une reprise marquée des déplacements professionnels (+ 9 % en décembre 2017) et l'annonce de grands projets à l'international pour les 500 premières sociétés US "... Ce qui pourrait entrainer une hausse de 5,3% du volume annuel global 2018 du business travel.



Mais pour la Bank Of America Merrill Lynch, c'est avant tout la couverture du marché intérieur qui devrait entraîner plus de voyages d'affaires avec une hausse de 14% des prévisions de voyages professionnels domestiques. L'international devrait augmenter dans les mêmes valeurs (13,6%) avec une destination phare, la Chine (+28,6%). L'Europe ne devrait que très peu profiter de ces prévisions : +2,2%