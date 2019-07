Emirates va relier Dubaï à Mexico via Barcelone

Dès le 9 décembre 2019, une nouvelle liaison aérienne sera assurée chaque jour par Emirates entre Dubaï et Mexico. En raison de l’altitude élevée de l’aéroport de Mexico, l’avion sera contraint, dans les 2 sens, de faire une escale de 2 heures. C’est l’aéroport de Barcelone qui a été choisi pour ce faire. La liaison sera effectuée par un Boeing 777-200 LR qui comptera 38 sièges en classe affaires et 264 en classe économique. L’avion sera également ouvert au fret pour permettre des exportations, notamment mexicaines. L’objectif annoncé par la création de cette nouvelle liaison est de renforcer les liens entre le Moyen-Orient et le Mexique. La compagnie rappelle également que de nombreuses correspondances vers des vols à destination de l’Inde ou de l’Asie du Sud-Est sont possibles à Dubaï.