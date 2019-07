L'autoroute A20 restera gratuite, confirme la Ministre des Transports

Les 635,9 km de tronçon autoroutier de l'A20 entre Vierzon et Montauban resteront gratuits. La Ministre des Transports Elisabeth Borne l'a confirmé ce mardi lors d'un déplacement.



Une précision qui met fin à de nombreuses interrogations. En mai dernier, alors qu'elle évoquait les grandes lignes de la nouvelle loi sur les mobilités (LOM), la ministre avait laissé entendre que la gratuité de certaines autoroutes pourrait être remise en cause afin de financer l'entretien des routes nationales et du réseau autoroutier non concédé, – c'est-à-dire gérée directement par l'Etat et non pas une société privée comme c'est le cas pour 75 % du réseau – dont l'A20, entre Vierzon et Montauban.