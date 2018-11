Jet Airways : 5 nouvelles lignes cet hiver

Jet Airways a amélioré son offre domestique. La compagnie a boosté le programme proposé au départ de Vadodara en offrant un vol quotidien direct à destination de Delhi ainsi qu’une nouvelle fréquence entre Vadodara et Bengaluru. Simultanément, la compagnie aérienne a lancé un nouveau service quotidien entre Delhi et Coimbatore afin d’augmenter les connexions entre le Nord et le Sud du pays.



Le transporteur ajoute "Les nouveaux vols au départ et à destination de Vadodara favorisent les déplacements et encouragent notamment les activités commerciales et économiques de la troisième ville du Gujarat, en faveur des petites et moyennes entreprises. Grâce à ces nouveautés, les voyageurs loisirs et affaires pourront également bénéficier d’un plus grand choix de connexions dans les hubs de Delhi et de Bengaluru" .



Depuis le 28 octobre, la compagnie opère aussi une troisième liaison quotidienne entre Pune et Bangalore. En outre, elle a également introduit un deuxième vol quotidien direct entre la capitale indienne et Bagdogra, tandis que le service entre Mumbai et Patna, précédemment opéré deux fois par semaine, sera désormais assuré une fois par jour.



Deux nouvelles liaisons internationales

Jet Airways a aussi profité du programme d'hiver 2018/19 pour renforcer sa connexion avec Dubaï sur son réseau international, grâce à l’ajout d’une quatrième fréquence quotidienne entre la capitale indienne et Dubaï.



Depuis le 5 novembre 2018, la compagnie aérienne propose pour la première fois un vol direct entre Mumbai et Manchester. Les voyageurs pourront aussi profiter de connexions supplémentaires au départ de l'aéroport britannique vers l’Amérique du Nord, l’Europe et le Royaume-Uni, via des vols assurés par des compagnies partenaires, dont Virgin Atlantic, KLM Royal Dutch Airlines, Air France entre autres.



Afin de répondre à la demande croissante des passagers, Jet Airways a prévu de relier directement la ville de Pune à Singapour à partir du 1er décembre 2018. En outre, le transporteur lancera également une troisième fréquence quotidienne entre Delhi et Singapour pour répondre à la demande.



En effet, Jet Airways a constaté une forte augmentation du trafic aérien entre l'Inde et la région de l'ANASE. Le trafic aérien entre Singapour et l'Inde a grimpé de 17% sur l’année 2017 et Singapour est la huitième source d'investissement en Inde et la plus importante parmi les pays membres de l'ANASE.