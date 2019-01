Le BAR France dénonce la "dérive financière" des grands aéroports

"les objectifs de certains aéroports ne semblent plus être la facilitation du transport aérien mais des objectifs purement financiers comme cela a pu être observé dans des processus récents de privatisation"

"Il est inacceptable que les transporteurs aériens soient les seuls à supporter les charges dérivant des externalités négatives de leur activité et ne pas bénéficier des rémunérations des externalités positives créées par eux pour une grande majorité des activités sur le site d’un aéroport et qui n’existeraient pas sans le trafic passager et fret"

"A cet égard ,afin d’améliorer la fluidité des flux nous demandons une extension du nombre des sas a reconnaissance faciale"

L'année 2019 marquera les 70 ans du Bar France. Mais avant les festivités, le président de l'organisation, Jean-Pierre Sauvage, a profité de l'assemblée générale annuelle pour évoquer les principales préoccupations des compagnies membres. Et malgré la tenue des Assises du transport aérien, on remarque que les sujets d'inquiétude ont peu changé.En effet, comme l 'année dernière , lesrestent au cœur des enjeux. Dans son discours, il estime que. Il a également fait part de son opposition au système de double caisse appliqué à ADP ou encore à Nice , a-t-il expliqué.Si le président du Bar France se félicite de la mise en place de sas Parafe supplémentaires dans plusieurs aéroports comme Roissy, Lyon ou encore à Marseille , il déplore que lessoient encore très importants à certaines heures critiques. Il ajouteet rappelle que les conséquences du Brexit en cas de No Deal pourraient être génératrices de chaos aux points de passage frontières.Il a également fait part de sond’imposer les conditions de la Loi Diard aux contrôleurs aériens . C'est à dire obliger les grévistes à se déclarer 48 heures à l’avance.