Aéroport de Marseille : des contrôles plus fluides avec des Parafe à reconnaissance faciale

Six ans après l'installation de ses premiers appareils Parafe , l'aéroport de Marseille continue de miser sur ce dispositif pour fluidifier le passage des frontières. La plate-forme qui disposait jusqu’à maintenant de 23 sas à reconnaissance digitale, a fait évoluer 5 d'entre-eux vers la technologie faciale.Dans un premier temps, ces 5 machines seront accessibles aux passagers à l’arrivée du Terminal 1. La technologie à reconnaissance faciale sera déployée sur l’ensemble des sas, tant aux arrivées qu’aux départs pour mi-janvier.Ainsi, avec la mise en place de deux sas supplémentaires aux départs internationaux, l’aéroport Marseille Provence abritera 25 sas Parafe à reconnaissance faciale :- Au Terminal 1 : 15 sas Parafe (10 aux départs, 5 aux arrivées)- Au Terminal 2 : 10 sas Parafe (5 aux départs, 5 aux arrivées)Ces nouveaux appareils permettent aux passagers majeurs équipés d’un passeport électronique de franchir la frontière, au départ comme à l’arrivée, en utilisant le contrôle automatisé du passeport. Grâce à la technologie de reconnaissance faciale, 18 secondes suffisent pour passer la frontière.32 nationalités sont éligibles (Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grande Bretagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse), au lieu de 4 actuellement (Allemagne, Belgique, France, Luxembourg).Le passager majeur commence par scanner son passeport, s’avance vers la caméra afin de ‘prendre une photo’ sur place, sans lunettes et visage dégagé. La technologie Parafe de nouvelle génération fera ensuite un rapprochement entre cette photo et celles du passeport.Si les éléments concordent, le voyageur sortira directement du sas. Si tel n’était pas le cas, l’intervention d’un agent de la Police aux Frontières sera nécessaire.