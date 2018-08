Tunisair: trafic en hausse mais les passagers se plaignent

Ce sont 421.049 passagers qui ont pris la compagnie aérienne lors du mois de juillet 2018 contre 387.472 passagers en juillet de l'année dernière.

Le coefficient de remplissage a, pour sa part, atteint 76,4% affirme Tunisair.



La part du trafic passagers en provenance des pays européens est de 76,1%.



Des résultats en nette hausse pour la compagnie tunisienne en situation de quasi monopole et dont la qualité du service ne cesse d'être remise en cause par ses passagers.



Des retards récurrents de plusieurs heures, aucune communication pour gérer ces retards et une politique commerciale d'un autre âge qui laisse,notamment, à désirer dans la qualité de l'accueil de la clientèle.