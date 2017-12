Un Meeting and Travel Planner pour Biarritz

Epais document papier présenté en cahiers, le Meeting and Travel Planner de Biarrtiz est également disponible en PDF , devenant un outil extrêmement pratique et fonctionnel. Il cible les organisateurs de congrès, séminaires et incentives qui peuvent y trouver toute l'offre de la destination Biarritz, les activités, les centres des congrès et autres lieux événementiels de Biarritz et alentours, sans oublier les hébergements et les prestataires référencés par le bureau des congrès de Biarritz.Après une présentation des atouts propres à la destination, le document s'articule en 6 rubriques :=> A faire, à voir : du golf, du surf, de la thalasso, des visites de sites et de musées (l'Aquarium et la Cité de l'Océan mais aussi les grottes d'isturitz et d'Oxocelaya, l'Atelier du piment d'Espelette, les caves d'Egiategia à Urrugne???), des rallyes en 2CV ou en 4X4...=> Centres de congrès et d'exposition : 3 centres de congrès en coeur de ville (Bellevue, Casino municipal et gare du Midi), 1 parc d'expo de 8.000 m², 4 auditoriums de 230 à 1.400 places, 21 salles de commissions... et 6 km de plages pour les pauses !=> Hébergement : 3.500 chambres et 2.300 en centre ville, 4 hôtels 5* dont un palace, 11 hôtels 4*, 24 hôtels 3*, 9 hôtels 2*, 8 résidences de tourisme=> 9 agences réceptives=> les lieux événementiels=> Services et prestataires, les maillons forts dans la chaine d'organisation d'un événement.La version numérique du Biarritz Meeting and Travel Planner est disponible en téléchargement sur ce site