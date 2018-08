Une housse pour protéger sa valise

La housse Slip On Luggage Cover de Go Travel protège la valise des inévitables usures provoquées par les voyages aériens, tout en ajoutant un éclat de couleur. Elle vous facilitera aussi la vie lorsqu'il faudra localiser vos valises sur le tapis à bagages.Pratique et dissuasive pour les voleurs opportunistes, la housse Slip On Cover dissimule votre valise derrière une protection bleu cobalt facile à ajuster avec une base élastique pour la maintenir en place.Disponible en Medium (61 cm) et Large (71 cm)Le prix public : €17,95 (61 cm) and €19,95 (71 cm)