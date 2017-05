Aigle Azur ajoute une 4ème fréquence Paris-Beyrouth

Aigle Azur opérera ainsi 4 vols par semaine entre Paris-Orly Sud et l’aéroport de Beyrouth dès le lancement de la ligne le 23 juin prochain. Le vol supplémentaire, programmé le lundi au départ de l'installation parisienne, sera mis en place les lundis du 26 juin au 11 septembre 2017.



La compagnie décollera de la capitale à 20h05 les mercredi et vendredi, 21h55 les dimanches et 21h30 les lundis. Son avion quittera le Liban à 3h15 les jeudi et samedi, 5h15 les lundis et 3h50 les mardis. Les vols seront opérés en Airbus A320 et A319 configurés en bi-classe.



L’aller-retour Paris-Orly Sud – Beyrouth est disponible à partir de 364€ TTC