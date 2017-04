Avianca Brasil se développe grâce à ses nouveaux A330

Le wifi à bord en septembre

Les nouveaux Airbus d'Avianca Brasil sont configurés en deux catégories de services: 32 sièges en affaires et 206 en économie.



En Business, les fauteuils sont en configuration 1-2-1. En outre, ils sont complètement inclinables à 180 degrés. Les voyageurs auront accès à un système de divertissement offrant une grande variété de films, de séries télévisées et de jeux. Ils pourront les regarder sur des écrans tactiles de 15 pouces. Les sièges sont également équipés de prise électrique et port USB ainsi que de repose-tête ajustable.



La classe économie est configurée en 2-4-2. Les passagers auront à leur disposition un système de divertissement individuel équipé d'écrans tactiles de 9 pouces, de télécommande, de prises de courant, de ports USB et de repose-pieds réglable.



Le transporteur proposera une connexion wi-fi dans ses A330 en septembre 2016.